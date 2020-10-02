Неизвестные сорвали мемориальную табличку на одном из домов в Ивано-Франковске. О случае вандализма на Западной Украине рассказала 2 октября у себя в Facebook депутат Верховной Рады, националистка Оксана Савчук

Мемориальная доска на доме по улице Шашкевича в Ивано-Франковске была посвящена Дарье Цвек — знатоку кулинарии, автору многих книг на эту тему. В ботсаду Киева вандалы сломали руку Мастеру Йоде из «Звездных войн» © segodnya.ua

«Хочется, чтобы мы чтили свою культуру и ценили людей, которые прославили наш родной город. Эта доска висела здесь много лет, но вандалам она мешала. Видно, что ее нарочно сорвали. Конечно, мы изготовим новую аннотационную доску легендарной Дарье Цвек. Ценим свое», — написала у себя в соцсети Савчук.

Цвек родилась в 1909 году на территории Австро-Венгрии. Широкую известность получила после выхода книги «Сладкое печенье», до своей смерти в возрасте 95 лет проживала в Ивано-Франковске, ее именем там названа одна из улиц. Ставшая жертвой вандалов мемориальная доска висела на доме, в котором писательница и кулинар жила с 1943 по 1968 гг.

Случаи вандализма по отношению к памятникам и объектам культуры происходят на Украине регулярно. Ранее на этой неделе на острове Хортица (Запорожская область) неизвестные сломали скульптуру каменной бабы, возрастом несколько тысяч лет.