Киевский апелляционный суд не стал изменять приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, которого ранее приговорили к 13 годам заключения по делу о госизмене. Об этом на своей странице в Facebook написал 2 октября адвокат экс-главы государства Виталий Сердюк

Ищенко объяснил, почему Янукович не попросил у Путина резерв силовиков, в отличие от Лукашенко © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк Петр Порошенко, Александр Турчинов и Арсений Яценюк.

Адвокаты Януковича оспорили приговор в апелляционном суде, однако суд не принял доводы защиты и оставил решение в силе. Таким образом, подчеркнул Сердюк в комментарии РИА Новости, приговор в отношении экс-президента вступил в силу.

Также агенство приводит слова украинского прокурора, согласно которым, Киев будет требовать у Москвы выдачи Януковича.

Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.