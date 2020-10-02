В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы по статье «госизмена». По версии обвинения, бывший президент виновен в «сдаче» Крыма России. Защита Януковича заявила, что дело против него имеет политический характер, а за события с Крымом должен отвечать постмайданное руководство Украины — Петр Порошенко, Александр Турчинов и Арсений Яценюк.
Адвокаты Януковича оспорили приговор в апелляционном суде, однако суд не принял доводы защиты и оставил решение в силе. Таким образом, подчеркнул Сердюк в комментарии РИА Новости, приговор в отношении экс-президента вступил в силу.
Также агенство приводит слова украинского прокурора, согласно которым, Киев будет требовать у Москвы выдачи Януковича.
Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.