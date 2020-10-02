Ищенко объяснил, почему Янукович не попросил у Путина резерв силовиков, в отличие от Лукашенко
Ищенко объяснил, почему Янукович не попросил у Путина резерв силовиков, в отличие от Лукашенко
© РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк
В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы по статье «госизмена». По версии обвинения, бывший президент виновен в «сдаче» Крыма России. Защита Януковича заявила, что дело против него имеет политический характер, а за события с Крымом должен отвечать постмайданное руководство Украины — Петр Порошенко, Александр Турчинов и Арсений Яценюк.

Адвокаты Януковича оспорили приговор в апелляционном суде, однако суд не принял доводы защиты и оставил решение в силе. Таким образом, подчеркнул Сердюк в комментарии РИА Новости, приговор в отношении экс-президента вступил в силу. 

Также агенство приводит слова украинского прокурора, согласно которым, Киев будет требовать у Москвы выдачи Януковича. 

Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. 