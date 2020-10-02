Внучка отстраненного от должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Витольда Фокина - Мария 1 октября в своем Instsgram прокомментировала его отстранение

Зеленский уволил Фокина в необычный день © скриншот с видео "В гостях у Гордона"

«Очень приятно, сколько теплых слов, сказали и написали о моем прекрасном и умнейшем дедушке. Спасибо всем, за такие слова и вашу любовь. Заходя в магазин, ко мне подходят люди и выражают свое восхищение им и его силе! Заходя в аптеку, такие же слова!» — написала девушка.

Также Мария опубликовала совместную фотографию с Фокиным.

На днях президент Украины Владимир Зеленский указом отстранил Фокина от должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Такое решение было принято после заявления Фокина о необходимости распространения особого статуса на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Также он высказался за всеобщую амнистию и заявил, что пока не видел подтверждений того, что в Донбассе ведется война между Россией и Украиной.