По ее словам, к ней подходили украинцы и выражали слова восхищения о Фокине.
«Очень приятно, сколько теплых слов, сказали и написали о моем прекрасном и умнейшем дедушке. Спасибо всем, за такие слова и вашу любовь. Заходя в магазин, ко мне подходят люди и выражают свое восхищение им и его силе! Заходя в аптеку, такие же слова!» — написала девушка.
Также Мария опубликовала совместную фотографию с Фокиным.
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Очень приятно, сколько тёплых слов, сказали и написали о моём прекрасном и умнейшем дедушке. Спасибо всем, за такие слова и Вашу любовь)))♥️🙏🏽 Заходя в магазин, ко мне подходят люди и выражают своё восхищение им и его силе! Заходя в аптеку, такие же слова! Я верю в Украину!💙💛
На днях президент Украины Владимир Зеленский указом отстранил Фокина от должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Такое решение было принято после заявления Фокина о необходимости распространения особого статуса на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Также он высказался за всеобщую амнистию и заявил, что пока не видел подтверждений того, что в Донбассе ведется война между Россией и Украиной.