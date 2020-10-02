Популярная российская певица украинского происхождения Вера Брежнева 1 октября поздравила подписчиков своей страницы в Instagram с Международным днем музыки и рассказала, с чего началось ее увлечение музыкой

Певица в свободной льняной блузе, почти не скрывающей тело, поделилась воспоминаниями о своем детстве.

«У нас дома был серый магнитофон «Иж305С» и кассеты, которые мы заслушивали до дыр. Моё страстное увлечение музыкой началось именно тогда, с хитов Erasure, Ace of Base, Филиппа Киркорова, Вадима Казаченко, Ирины Аллегровой и Юрия Лозы — тех, чьи кассеты были у мамы и папы», — рассказала она.

Таисия Повалий: музыка летит выше и ее не остановишь, слава Богу © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Но приемыш однажды исчез из дома, прихватив семейное сокровище — магнитофон.

«Интересно, кем же стал этот брат?», «Магнитофон жаль, конечно, но любовь к музыке он вам оставил», — заметили подписчики певицы.