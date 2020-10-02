Певица в свободной льняной блузе, почти не скрывающей тело, поделилась воспоминаниями о своем детстве.

«У нас дома был серый магнитофон «Иж305С» и кассеты, которые мы заслушивали до дыр. Моё страстное увлечение музыкой началось именно тогда, с хитов Erasure, Ace of Base, Филиппа Киркорова, Вадима Казаченко, Ирины Аллегровой и Юрия Лозы тех, чьи кассеты были у мамы и папы», рассказала она.

Таисия Повалий: музыка летит выше и ее не остановишь, слава Богу
Таисия Повалий: музыка летит выше и ее не остановишь, слава Богу
© РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк
Семья, в которой росла Брежнева с тремя сестрами, жила скромно, но дружно, и однажды ее родители захотели усыновить бездомного мальчика, который стал бы сестрам старшим братом.

Но приемыш однажды исчез из дома, прихватив семейное сокровище магнитофон.

«Интересно, кем же стал этот брат?», «Магнитофон жаль, конечно, но любовь к музыке он вам оставил», заметили подписчики певицы.

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Сегодня Международный День Музыки! Я хочу поздравить всех, кто ее любит 🎼 И поделится своей историей о музыке. Когда мне было 9 лет, мы вшестером: родители и четыре милашки-сестрички☺️, жили в трёхкомнатной квартире. У нас дома был серый магнитофон «Иж305С» и кассеты, которые мы заслушивали до дыр. Мы настолько балдели от песен, что ставили их на паузу, чтобы записать слова, а потом спеть самим. Моё страстное увлечение музыкой началось именно тогда, с хитов Erasure, Ace of Base, Филиппа Киркорова, Вадима Казаченко, Ирины Аллегровой и Юрия Лозы — тех, чьи кассеты были у мамы и папы. Жили мы скромно, но дружно. Как-то раз родители, возвращаясь поздно вечером от друзей домой, встретили в трамвае бездомного парнишку лет 12-ти и решили его приютить. Сказали, какая разница, кормить четверых или пятерых детей. Тем более, что мы с сестрами всегда мечтали о старшем брате. Мы начали благополучно жить все вместе нашей увеличившейся семьей, а я каждый день не могла поверить своему счастью, что у меня теперь есть брат, о котором я так мечтала! Но однажды, вернувшись домой, поняли, что его нет.. Он ушёл и прихватил с собой наше единственное музыкальное сокровище — тот самый магнитофон. А мы расстроились вдвойне… 😔лишившись приобретённого брата и музыки… Прошло много лет.. И теперь я окружена музыкой, музыкальными братьями, но это уже совсем другая история.. Пусть музыка звучит в ваших сердцах ♥️ #sestra

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 1 Окт 2020 в 8:09 PDT

 