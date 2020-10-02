Певица в свободной льняной блузе, почти не скрывающей тело, поделилась воспоминаниями о своем детстве.
«У нас дома был серый магнитофон «Иж305С» и кассеты, которые мы заслушивали до дыр. Моё страстное увлечение музыкой началось именно тогда, с хитов Erasure, Ace of Base, Филиппа Киркорова, Вадима Казаченко, Ирины Аллегровой и Юрия Лозы — тех, чьи кассеты были у мамы и папы», — рассказала она.
Семья, в которой росла Брежнева с тремя сестрами, жила скромно, но дружно, и однажды ее родители захотели усыновить бездомного мальчика, который стал бы сестрам старшим братом.
Но приемыш однажды исчез из дома, прихватив семейное сокровище — магнитофон.
«Интересно, кем же стал этот брат?», «Магнитофон жаль, конечно, но любовь к музыке он вам оставил», — заметили подписчики певицы.
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Сегодня Международный День Музыки! Я хочу поздравить всех, кто ее любит 🎼 И поделится своей историей о музыке. Когда мне было 9 лет, мы вшестером: родители и четыре милашки-сестрички☺️, жили в трёхкомнатной квартире. У нас дома был серый магнитофон «Иж305С» и кассеты, которые мы заслушивали до дыр. Мы настолько балдели от песен, что ставили их на паузу, чтобы записать слова, а потом спеть самим. Моё страстное увлечение музыкой началось именно тогда, с хитов Erasure, Ace of Base, Филиппа Киркорова, Вадима Казаченко, Ирины Аллегровой и Юрия Лозы — тех, чьи кассеты были у мамы и папы. Жили мы скромно, но дружно. Как-то раз родители, возвращаясь поздно вечером от друзей домой, встретили в трамвае бездомного парнишку лет 12-ти и решили его приютить. Сказали, какая разница, кормить четверых или пятерых детей. Тем более, что мы с сестрами всегда мечтали о старшем брате. Мы начали благополучно жить все вместе нашей увеличившейся семьей, а я каждый день не могла поверить своему счастью, что у меня теперь есть брат, о котором я так мечтала! Но однажды, вернувшись домой, поняли, что его нет.. Он ушёл и прихватил с собой наше единственное музыкальное сокровище — тот самый магнитофон. А мы расстроились вдвойне… 😔лишившись приобретённого брата и музыки… Прошло много лет.. И теперь я окружена музыкой, музыкальными братьями, но это уже совсем другая история.. Пусть музыка звучит в ваших сердцах ♥️ #sestra