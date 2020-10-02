Правильно завязанные отношения приводят к тому, что даже антироссийские политики вынуждены договариваться с Москвой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Дмитрий Абзалов: США ведут контригру против России, пытаясь вовлечь ее в карабахский конфликт © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко допускал антироссийские высказывания, тем не менее Россия пришла на помощь, когда в стране начались протесты оппозиции.

«Армения, как и Белоруссия, это классический пример того, что если у вас взаимоотношения со странами выстроены таким образом, что вам глубоко перпендикулярно, кто находится во главе страны», — считает Дмитрий Абзалов.

Он напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил за решетку пророссийского экс-президента Роберта Кочаряна и сделал ряд жестких заявлений

«Но в конечном итоге он приехал и стал стабилизировать отношения с Москвой, прекрасно понимая, что энергетическая безопасность зависит от Москвы. Он пытался договориться с Ираном, примириться с Азербайджаном, но в сложной ситуации ему все равно пришлось договариваться с Москвой. Просто потому что военный потенциал Армении недостаточен для эффективных действий на данном театре военных действий», — рассказал эксперт.

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ВС Азербайджана утром 27 сентября начали контрнаступление в Нагорном Карабахе, по версии Баку, в ответ на провокации армянской стороны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил всеобщую мобилизацию и ввел военное положение в стране, обвинив власти Азербайджана в эскалации конфликта.

В своей поддержке власти Азербайджана заверил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и мировое сообщество призывают стороны конфликта немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.