Турция начала осуществлять деструктивную деятельность в отношении России и ее интересов сразу после распада СССР, то есть задолго до Сирийской операции. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в эфире радиостанции «Вести FM»

«Проучить армянскую власть и сдержать Турцию». Эксперт об интересах РФ в Карабахе © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

Эксперт в частности отметил, что турецкое присутствие было зафиксировано еще на Северном Кавказе в ходе и первой и второй чеченских войн, а также в тюркоязычных регионах РФ, таких как Татарстан и Башкортостан.

«Турки „мутили воду" и в отношении черкесского населения на Кубани, поддерживая сепаратистские, националистические настроения и в диаспорах, и пытаясь влиять на общественное мнение в Российской Федерации до сих пор», — указал Михеев.

Кроме того, по его сведениям, Турция пыталась распространить свое влияние в Крыму при украинской власти, в Азербайджане и постсоветской Средней Азии в виде создания собственных учебных заведений и протурецких НКО, в виде «строительства быстросборных мечетей», чтобы «окучивать мусульманское духовенство в Средней Азии».

Все это происходит по причине того, что турки при президентстве Реджепа Тайипа Эрдогана стали претендовать на то, чтобы стать альтернативным центром исламского мира, добавил политолог.