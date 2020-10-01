В эти дни в обществе и экспертной среде на фоне обострения в Карабахе и поддержки Азербайджана со стороны Анкары стало высказываться мнение о том, будто бы Турция хочет устроить России проблемы в Закавказье в качестве мести за позицию Москвы по Сирии.
Эксперт в частности отметил, что турецкое присутствие было зафиксировано еще на Северном Кавказе в ходе и первой и второй чеченских войн, а также в тюркоязычных регионах РФ, таких как Татарстан и Башкортостан.
«Турки „мутили воду" и в отношении черкесского населения на Кубани, поддерживая сепаратистские, националистические настроения и в диаспорах, и пытаясь влиять на общественное мнение в Российской Федерации до сих пор», — указал Михеев.
Кроме того, по его сведениям, Турция пыталась распространить свое влияние в Крыму при украинской власти, в Азербайджане и постсоветской Средней Азии в виде создания собственных учебных заведений и протурецких НКО, в виде «строительства быстросборных мечетей», чтобы «окучивать мусульманское духовенство в Средней Азии».
Все это происходит по причине того, что турки при президентстве Реджепа Тайипа Эрдогана стали претендовать на то, чтобы стать альтернативным центром исламского мира, добавил политолог.