Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что в стране не было первой волны, как в других государствах и только сейчас заболеваемость коронавирусом вышла на такой уровень, который можно назвать «волной», при этом прогнозы неутешительные, сказал он в эфире Украинского радио 1 октября

По словам Ляшко, карантин в стране был введен в целях профилактики распространения и пикового роста количества больных, с чем Украина справилась.

«Волна, когда есть пиковая загрузка до 10 тысяч, потом спадает до единичных случаев, и потом снова выходит на десятки тысяч в день. Поэтому первой волны как таковой у нас не было, — сказал медик.

Главный врач привел в пример страны, четко прошедшие такую волну, это Франция, Испания, Германия и Великобритания. Там в марте-апреле фиксировали по 8-9 тысяч случаев в сутки, потом уровень заболеваемости значительно снизился, а сейчас снова регистрируют по 12-13 тысяч новых заражений.

Верховная Рада ушла на карантин © Facebook, Слуга Народу

По его словам в стране уже перепрофилировали под прием коронавирусных больных почти 30 тысяч коек в больницах, а 14 тысяч из них подвели к кислороду.

При этом Ляшко посетовал, что не смотря на все доводы медиков граждане по прежнему игнорируют санитарно-гигиенические нормы, необходимые в борьбе с COVID-19.

Не обошла стороной болезнь и депутатов, в Раде подтвердили 10 новых случаев COVID-19, из-за чего парламент решил уйти на карантин.

При этом один из депутатов Яна Зинкевич заявила, что инфицировалась уже во второй раз, переболев COVID-19 полгода назад.

Всего на Украине зафиксировано более 213 тысяч случаев COVID-19, свыше четырех тысяч из них — за последние сутки, это новый антирекорд Украины. За весь период пандемии более четырех тысяч человек на Украине умерло, не справившись с вирусом.

Наибольший прирост за последние сутки зафиксирован в Харьковской (450 случаев), Днепропетровской (266), Одесской (260) областях и в Киеве (377).