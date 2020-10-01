Нужно восстановить полноценный политический диалог между Украиной и Китаем, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству «Синьхуа». Его текст был опубликован на сайте главы государства 1 октября

США обеспокоены намерением Украины продать Китаю «Мотор Сич» - Помпео © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Петре Порошенко стал блокировать китайские инвестиции в стране. Его политику продолжил Зеленский.

Самая крупная украино-китайская сделка по заводу «Мотор-сич» была остановлена Киевом по указанию Вашингтона, в ответ против Украины направлен иск на $3,5 млрд в международный арбитраж.

Американская сторона не собирается компенсировать потери Украины. Видимо, именно это вынудило украинского президента просить в срочном порядке переговоров с главой КНР.

«Я хочу видеть движение вперед в украинско-китайских отношениях. По моему убеждению, настало время придать нашему диалогу новые импульсы», — сказал Зеленский.

Он добавил, что будет рад приветствовать председателя КНР Си Цзиньпина на Украине.

«Покупай американское». Помпео потребовал от Италии прекратить экономическое сотрудничество с Китаем © Mark Taylor

Однако следует отметить, что в рамках антикитайской политики США, в кильватере которой следует Украина, Зеленскому нечего предложить Китаю.

КНР вряд ли согласится забыть о нанесенном ей ударе, Киев же не сможет изменить навязанную Соединенными Штатами позицию.