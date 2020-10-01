Отношения Китая и Украины пошатнулись после того, как киевский режим при президенте Петре Порошенко стал блокировать китайские инвестиции в стране. Его политику продолжил Зеленский.
Самая крупная украино-китайская сделка по заводу «Мотор-сич» была остановлена Киевом по указанию Вашингтона, в ответ против Украины направлен иск на $3,5 млрд в международный арбитраж.
Американская сторона не собирается компенсировать потери Украины. Видимо, именно это вынудило украинского президента просить в срочном порядке переговоров с главой КНР.
«Я хочу видеть движение вперед в украинско-китайских отношениях. По моему убеждению, настало время придать нашему диалогу новые импульсы», — сказал Зеленский.
Он добавил, что будет рад приветствовать председателя КНР Си Цзиньпина на Украине.
Украинский президент также отметил, что для него было бы большой честью посетить Китай.
Однако следует отметить, что в рамках антикитайской политики США, в кильватере которой следует Украина, Зеленскому нечего предложить Китаю.
КНР вряд ли согласится забыть о нанесенном ей ударе, Киев же не сможет изменить навязанную Соединенными Штатами позицию.