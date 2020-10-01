У Украины и России не может быть совместных экономических проектов, пока неразрешенными остаются вопросы Крыма и Донбасса. Об этом киевский писатель Игорь Лесев сказал в интервью изданию Украина.ру

Это – не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет © CC0, Pixabay

«Но и с Россией стратегического партнерства быть, естественно, не может. Украина свою главную задачу для Запада уже выполняет — она стала анти-Россией вне зависимости от меняющихся президентов. Никаких в обозримом будущем — пять-семь лет — совместных экономических проектов быть не может, потому что есть Крым и есть Донбасс», — сказал Лесев.

В этом вопросе, по его словам, не действует логика «давайте торговать и дружить, потому что так выгоднее будет для всех». Писатель подчеркнул, что о «проектно-светлом будущем» Украины можно рассуждать только после возвращения стране субъектности.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.