Он заявил, что Украина уже шесть лет находится под «тотальным» контролем Запада. Писатель сравнил этот контроль с «паразитической колонизацией африканского типа первой половины ХХ века».
«Но и с Россией стратегического партнерства быть, естественно, не может. Украина свою главную задачу для Запада уже выполняет — она стала анти-Россией вне зависимости от меняющихся президентов. Никаких в обозримом будущем — пять-семь лет — совместных экономических проектов быть не может, потому что есть Крым и есть Донбасс», — сказал Лесев.
В этом вопросе, по его словам, не действует логика «давайте торговать и дружить, потому что так выгоднее будет для всех». Писатель подчеркнул, что о «проектно-светлом будущем» Украины можно рассуждать только после возвращения стране субъектности.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.