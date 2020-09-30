Кандидат в президенты США Джо Байден в ночь на 30 сентября по московскому времени провел первые дебаты против действующего главы государства Дональда Трампа. Помимо содержательной части, внимание зрителей привлек также внешний вид представителя Демпартии, о чем появились соответствующие комментарии в интернете

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Противостоять 74-летнему республиканцу Дональду Трампу будет 77-летний демократ Джо Байден.

Внимательные зрители предположили, что бывший вице-президент Соединенных Штатов на дебатах находился с венозным катетером.

«У Байдена что, периферический катетер 4?» — сказано в комментарии одного из пользователей под записью дебатов на сайте канала G-Span.

«Неумный Джо» против «Щенка Путина». Как прошли первые дебаты Трампа и Байдена © REUTERS, Morry Gash/Pool

Предполагают, что попавший в объектив телекамеры предмет является пластмассовой трубкой венозного катетера, предназначенной для инъекций, другой ее конец, оснащенный иглой, крепится на сгибе локтя.

Преклонный возраст Байдена и слухи о его слабом здоровье стали поводом к критике кандидата со стороны оппонентов. Еще на стадии внутрипартийных выборов бывший вице-президент допустил ряд оговорок, например, он путал выборы президента и выборы в Сенат, а также утверждал, что в 2016 году вел переговоры с Дэн Сяопином, который скончался еще в 1997 году.