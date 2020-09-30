Выборы президента США пройдут 3 ноября. Противостоять 74-летнему республиканцу Дональду Трампу будет 77-летний демократ Джо Байден.
Внимательные зрители предположили, что бывший вице-президент Соединенных Штатов на дебатах находился с венозным катетером.
«У Байдена что, периферический катетер 4?» — сказано в комментарии одного из пользователей под записью дебатов на сайте канала G-Span.
На видео можно заметить, как при поднятии руки у Байдена из рукава на несколько сантиметров торчит некий тонкий и продолговатый предмет, похожий на катетер, при этом всего через секунду он снова оказывается скрыт под рукавом.
Предполагают, что попавший в объектив телекамеры предмет является пластмассовой трубкой венозного катетера, предназначенной для инъекций, другой ее конец, оснащенный иглой, крепится на сгибе локтя.
Преклонный возраст Байдена и слухи о его слабом здоровье стали поводом к критике кандидата со стороны оппонентов. Еще на стадии внутрипартийных выборов бывший вице-президент допустил ряд оговорок, например, он путал выборы президента и выборы в Сенат, а также утверждал, что в 2016 году вел переговоры с Дэн Сяопином, который скончался еще в 1997 году.