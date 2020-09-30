Например, отметил эксперт, Лукашенко очень много говорил о перенаправлении транзита из Литвы на российские порты, но тем не менее транзит как шел через Литву, так и идет, хотя сам Вильнюс должен был бы отказать Лукашенко в транзите.
«По идее, ряд европейских стран полностью должен был бы разорвать с ним торгово-экономические связи, объявить полную блокаду, как когда-то Украина поступила по отношению к Донбассу. Но ничего этого не происходит, и давление на Белоруссию пока очень мягкое, пушистое, бархатное», — констатировал Безпалько.
Политолог добавил, что Западу не нравится, что у власти находится Лукашенко, но каких-то радикальных мер по отношению к нему он предпринимать не будет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.