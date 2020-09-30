Экономическая поддержка со стороны РФ делает для президента Белоруссии Александра Лукашенко не очень значимой поддержку или блокаду со стороны Евросоюза. Тем более что ЕС не предпринимает жестких мер в адрес Минска. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

Богдан Безпалько: Лукашенко, несмотря ни на что, продолжает давить на болевые точки России © РИА Новости, Нина Зотина

«По идее, ряд европейских стран полностью должен был бы разорвать с ним торгово-экономические связи, объявить полную блокаду, как когда-то Украина поступила по отношению к Донбассу. Но ничего этого не происходит, и давление на Белоруссию пока очень мягкое, пушистое, бархатное», — констатировал Безпалько.

Политолог добавил, что Западу не нравится, что у власти находится Лукашенко, но каких-то радикальных мер по отношению к нему он предпринимать не будет.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.