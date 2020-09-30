Врач-гинеколог, работавший в Луцком клиническом родильном доме, занимался сутенерством, организовывая встречи в саунах и гостиницах, а также поставлял клиентам наркотические вещества, сообщает издание «Волынские новости» 30 сентября

За свои услуги сутенера врач брал 200 гривен (560 рублей), при этом сами представительницы древнейшей профессии получали по 800 гривен (2,2 тыс. рублей).

«Во время суда установили, что с 29 января по 15 апреля обвиняемый, который работает врачом в КП "Луцкий клинический родильный дом", занимался сутенерством. Мужчина подыскивал проституткам клиентов на улице Ровенской, возле остановки общественного транспорта "Березка", а также организовывал встречи с клиентами в саунах и гостиницах», — говорится в сообщении.

Сутенер в погонах: сотрудник СБУ рекламировал проституток © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

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