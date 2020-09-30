За свои услуги сутенера врач брал 200 гривен (560 рублей), при этом сами представительницы древнейшей профессии получали по 800 гривен (2,2 тыс. рублей).
«Во время суда установили, что с 29 января по 15 апреля обвиняемый, который работает врачом в КП "Луцкий клинический родильный дом", занимался сутенерством. Мужчина подыскивал проституткам клиентов на улице Ровенской, возле остановки общественного транспорта "Березка", а также организовывал встречи с клиентами в саунах и гостиницах», — говорится в сообщении.
Параллельно с оказанием сутенерских услуг он продавал амфетамин. Однако, несмотря на «полный комплект» преступлений, суд смягчил для врача наказание, учитывая чистосердечное признание вины и серьезные проблемы со здоровьем.
«Многопрофильный специалист» получил три года условно.