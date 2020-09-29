Кандидат в мэры Одессы Олег Филимонов рассказал в интервью телеканалу «Медиа Информ» о своей просьбе президенту Украины Владимиру Зеленскому позволить ему продолжить актерскую карьеру в случае победы на выборах

Филимонов выдвинут в мэры Одессы от президентской партии «Слуга народа». Ранее будущий кандидат был участником одесской команды КВН, также известен в качестве создателя и ведущего нескольких популярных юмористических телешоу.

По словам Филимонова, в случае победы на выборах он не хотел бы оставлять сцену. Для того, чтобы продолжить выступать в спектаклях, он обратился к Зеленскому. Не знаю, что должно было повернуться в голове у Олега. «Кролики» раскритиковали Филимонова за его позицию по 2 мая © commons.wikimedia.org, ВАДИМ ЧУПРИНА

«А он (Зеленский — Ред.) говорит: "А что тебе мешает? Ну, играй раз в месяц, пожалуйста. Деньги не бери, а на сцену выходи, играй". Я говорю: "Ловлю вас на слове, значит, можно мне?" Поэтому я обещаю, что разок в месяц я буду играть на сцене русского или украинского театров. Обязательно», — сказал Филимонов.

Основным претендентом на победу на выборах мэра Одессы, согласно соцопросам, является действующий градоначальник Геннадий Труханов. СМИ утверждали, что Филимонов является техническим кандидатом в обмен на прохождение в одесский горсовет большой фракции «Слуги народа».