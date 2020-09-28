Адвокат Антоненко просил суд изменить меру пресечения своему подзащитному на освобождение под личное обязательство. Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал. Следующее судебное заседание по этому делу пройдет 8 октября.
Российский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля. Задержать вероятных убийц смогли в декабре прошлого года, о чем на брифинге сообщил глава МВД Арсен Аваков.
Следствие полагает, что организатором убийства журналиста был сержант Вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем — врач и волонтер Юлия Кузьменко.
В деле фигурирует также медсестра Яна Дугарь. По версии следователей, убийство было совершено для того, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.