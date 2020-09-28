Андрей Антоненко, подозреваемый в убийстве российского журналиста Павла Шеремета, останется под стражей на время следствия. Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева 28 сентября

Награда с диверсией. Окружение Зеленского показало свой непрофессионализм © president.gov.ua

Российский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля. Задержать вероятных убийц смогли в декабре прошлого года, о чем на брифинге сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Следствие полагает, что организатором убийства журналиста был сержант Вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем — врач и волонтер Юлия Кузьменко.

В деле фигурирует также медсестра Яна Дугарь. По версии следователей, убийство было совершено для того, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.