Награда с диверсией. Окружение Зеленского показало свой непрофессионализм
Награда с диверсией. Окружение Зеленского показало свой непрофессионализм
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Адвокат Антоненко просил суд изменить меру пресечения своему подзащитному на освобождение под личное обязательство. Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал. Следующее судебное заседание по этому делу пройдет 8 октября.

Российский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля. Задержать вероятных убийц смогли в декабре прошлого года, о чем на брифинге сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Следствие полагает, что организатором убийства журналиста был сержант Вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем — врач и волонтер Юлия Кузьменко.

В деле фигурирует также медсестра Яна Дугарь. По версии следователей, убийство было совершено для того, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

 

 

 