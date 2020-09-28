В Белоруссии сотрудники милиции задержали свыше 350 человек в ходе воскресных акций протеста против президента Александра Лукашенко. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба МВД Белоруссии в Telegram-канале

Зеленский vs Лукашенко. Чеширский кот и компьютерные мыши © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Стоит отметить, что количество их участников значительно уменьшилось в сравнении с предыдущими выходными», — говорится в сообщении МВД.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.

Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

Инаугурация Александра Лукашенко состоялась 26 сентября без участия представителей иностранных держав.