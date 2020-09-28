Выступающие в паре украинский певец Олег Винник и двукратная чемпионка мира по бальным танцам Алена Шоптенко не смогут продолжить борьбу в проекте «Танцы со звездами» из-за внезапно настигнувшего их COVID-19. Об этом Шоптенко 27 сентября написала в своем Instagram

«Когда я кричала, что ничего не хочу, а хочу пони и быть принцессой, я не такую корону имела в виду. Но все это не шутки! Берегите себя, пожалуйста! Спасибо за все ваши сообщения. Ваша поддержка лучше любых лекарств», — написала Шоптенко.

Поклонники Тины Кароль попросили ее не налегать на спиртное © tina_karol / instagram.com

Ранее украинская телеведущая Ольга Фреймут и ее партнер по танцу Илья Падзина, оба подхватившие коронавирус, все же вышли на паркет телеконкурса «Танцы со звездами».

Правда, карантин при этом звезды не нарушили, танец они исполнили в самоизоляции во дворе дома Фреймут.

Другая участница украинского шоу Дарья Петрожицкая, которая тоже подхватила коронавирус, не смогла соревноваться по состоянию здоровья.

Всего на Украине более 200 тысяч человек подхватили COVID-19, почти четыре тысячи из них умерли.