«Когда я кричала, что ничего не хочу, а хочу пони и быть принцессой, я не такую корону имела в виду. Но все это не шутки! Берегите себя, пожалуйста! Спасибо за все ваши сообщения. Ваша поддержка лучше любых лекарств», — написала Шоптенко.
По словам Винника, болезнь застала их с напарницей внезапно и сейчас они оба лечатся.
Ранее украинская телеведущая Ольга Фреймут и ее партнер по танцу Илья Падзина, оба подхватившие коронавирус, все же вышли на паркет телеконкурса «Танцы со звездами».
Правда, карантин при этом звезды не нарушили, танец они исполнили в самоизоляции во дворе дома Фреймут.
Другая участница украинского шоу Дарья Петрожицкая, которая тоже подхватила коронавирус, не смогла соревноваться по состоянию здоровья.
Всего на Украине более 200 тысяч человек подхватили COVID-19, почти четыре тысячи из них умерли.