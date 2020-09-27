Вооруженные силы Азербайджана готовы к возврату территорий Карабаха под юрисдикцию Баку. Об этом рассказала азербайджанский политолог Гюльнара Мамедзаде в интервью изданию Украина.ру

Гульнара Мамедзаде: Азербайджан имеет право восстановить свою территориальную целостность © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

«Азербайджанское общество полностью поддерживает в этом направлении. Азербайджан хочет освободиться от армянской оккупации», — подчеркнула Мамедзаде.

Азербайджан долго, терпеливо не реагировал на армянские провокации, но сейчас Армения провоцирует регион к большой войне, добавила политолог.

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В воскресенье, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. При этом по заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.

В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.