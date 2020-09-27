Баку надеется, что Россия будет способствовать принуждению Армении к миру, считает заместитель генерального директора агентства Trend (Азербайджан) Гюльнара Мамедзаде

Об этом она рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Утром 27 сентября ВС Азербайджана начали активные боевые действия на границе с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией.

Последнее крупное боестолкновение на армяно-азербайджанской границе произошло в середине июля этого года.

— Гульнара, что стало причиной очередной эскалации конфликта на азербайджанско-армянской границе?

— Ситуация достаточно серьезная, но рано или поздно она шла к своей развязке. Армянская сторона еще в июле этого года осуществила провокации на азербайджанской территории в ходе прохождения стратегических коммуникаций. Фактически армянская сторона объявила большую региональную войну. Достаточно процитировать заявление армянских политиков — «Новая война — новые территории» (слова министра обороны Армении Давда Тонояна на встрече с представителями армянской общины в Нью-Йорке — Ред.), тогда как стороны должны были готовить общество к миру.

Александр Искандарян: Армения сделает все, чтобы не стать полем битвы между Востоком и Западом © Sputnik /Asatur Yesayants

То, что армянская сторона создала конфликтную ситуацию в июле, фактически подтвердил и министр иностранных дел России Сергей Лавров, когда давал комментарий по этому поводу.

Недавно в Армении обновили военную доктрину, практически идеология армянского государства была перестроена на военные рельсы. ВС Азербайджана не заходят на территорию Армении, ВС Армении находятся на территории Азербайджана, часть районов страны оккупирована, Нагорный Карабах находится под управлением ереванских политиков, о чем тут говорить…

Возможно, в Армении есть внутренние проблемы, возможно, есть внешнее кураторство, но им нужно было изменить статус-кво в свою пользу, легитимировать факт захвата оккупированных территорий. Более того, армянская сторона стала поговаривать о Западной Армении, подразумевая территории Турции. Это очень серьезный момент, и он сейчас идет к своей развязке, что хотели, то и получили…

Достаточно долго Азербайджан придерживался политического урегулирования конфликта, пытаясь, несмотря на все провокации армянской стороны проявлять сдержанность. Сейчас ситуация вышла из-под контроля, но я думаю, что изменения, которые происходят в мире и регионе не подразумевают противоборство этих застарелых конфликтов.

- Какой реакции от Москвы ожидает азербайджанская сторона?

— Москва имела достаточно времени, чтобы разгрузить этот конфликт. Но сейчас российская сторона должна не оказывать поддержку Армении, как это было на протяжении долгого периода. Мы знаем, что во время июльских боев через территории каспийских стран в Армению перевозилась военная техника.

Ильгар Велизаде: Россия не даст внешним игрокам вмешаться в армяно-азербайджанский конфликт © скриншот с видео " Дайджест Москва-Баку"

В первую очередь, Россия модерирует мирный процесс на территории Южного Кавказа, поэтому надеемся, что военная ситуация будет снята и начнется принуждение агрессора к миру, выработка механизмов для исполнения резолюции Совета безопасности ООН. Мы тоже не хотим, чтобы были жертвы среди военных, а тем более среди мирного населения.

- Ереван уже объявил всеобщую мобилизацию. Насколько решительно настроены ВС Азербайджана, готовы ли они к возврату территорий Карабаха под юрисдикцию Баку?

— Конечно, готовы. Мы не находимся на территории Армении, мы находимся на своей территории. Азербайджан имеет полное право восстановить свою территориальную целостность. Азербайджан имеет полное право способствовать тому, чтобы Вооруженные силы Армении покинули территорию Азербайджана. Азербайджанское общество полностью поддерживает в этом направлении власть. Азербайджан хочет освободиться от армянской оккупации.

Азербайджан долго, в течение двух пашиняновских лет, терпеливо не реагировал на армянские провокации, но сейчас Армения провоцирует регион к большой войне.

- Турция уже осудила действия Армении и поддержала Баку. Как вмешательство Турции может сказаться на ситуации в регионе?

— В период июльского обострения Турция дала понять, что готова выступить своего рода фактором стабилизации в регионе. Если бы тогда Турция не среагировала, наверно, в регионе была бы более взрывоопасная ситуация. Турция смогла сдержать Армению и внешние силы, которые стоят за этой страной, от большой развязки этого конфликта, очень опасной развязки.

Думаю, что Россию и Турция пытались подвести к военному столкновению, но учитывая тот дух прагматизма, который свойственен лидерам Турции и России, Путин и Эрдоган смогут оценить ситуацию с теми рисками, которыми она угрожает, и смогут принять правильное решение.

Думаю, и Россия, и Турция смогут достичь консенсуса в этой ситуации, и она не получит опасного развития.