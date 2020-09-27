Украина присоединилась к непризнанию легитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко, потому что хочет показать Западу, как она «привержена демократическим ценностям». Об этом историк из Бреста Кирилл Озимко сказал в интервью изданию Украина.ру

«Надеялась проскочить меж капелек»: Корнилов объяснил, чего Украина хочет от Белоруссии © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк Лукашенко. После этого ряд стран Запада заявил о непризнании его легитимности. Не признала результаты выборов и Украина.

«Киев, взявший курс на максимальное сближение с Западом, демонстрирует Европе и Америке, что он "чрезвычайно привержен демократическим ценностям", поэтому присоединяется к непризнанию Лукашенко. Это желание быть в одном клубе с Западом как минимум по белорусскому вопросу», — пояснил Озимко.

По его словам, это приведет к тому, что на уровне президентов, правительств и парламентов связи между Украиной и Белоруссией значительно охладеют, а на уровне регионов и бизнеса взаимодействие продолжится., так как обе стороны заинтересованы в сохранении экономических связей.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета оппозиции для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.