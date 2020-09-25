Число участников грядущей воскресной акции увеличится по сравнению с предыдущими выходными. Но в более радикальные формы протестующие не перейдут, считает историк из Бреста Кирилл Озимко

- Кирилл, на неделе Лукашенко провёл «тайную» инаугурацию. В Кремле заявили, что не были в курсе этого до самого момента вступления в должность. На ваш взгляд, почему Лукашенко поступил так? И будут ли у подобного поступка политические последствия?

— Инаугурацию сделали «тайной», потому что, если бы её анонсировали заранее, она бы прошла на фоне массовых уличных протестов.

Возможно, самых массовых за всё время, потому что повод для этого очень подходящий. Протестующие наверняка хорошо подготовились бы.

Инаугурация на таком фоне была бы медийной победой протестующих. Ну а во-вторых, это снизило бы уровень безопасности мероприятия — власти захотели провести его в спокойной обстановке.

- Несогласные с результатами выборов в Белоруссии анонсируют мощные протестные акции на воскресенье. Как вы считаете, к чему они могут привести? Возможно ли, что они перейдут в более радикальные формы, чем это было раньше?

— Я думаю, что число участников грядущей воскресной акции увеличится по сравнению с предыдущими выходными. Но в более радикальные формы они не перейдут — будет мирное массовое шествие.

Практика показывает, что к каким-то более радикальным действиям протестующие приступают только в случае массовых задержаний со стороны силовиков.

- Ряд западных стран не признали Лукашенко президентом. Насколько это важный политический факт? Повлияет ли он на Лукашенко и на судьбу Белоруссии в целом?

— Пока это непризнание заключается только в словах и заявлениях. Необходимо следить за тем, что последует далее. Насколько далеко готов идти Запад в своих действиях.

Что будет: отзыв послов и изоляция или просто какие-то отдельные точечные санкции? Пока ответа нет ни у нас, ни на Западе.

Но в любом случае это повлияет на внешнюю политику «многовекторности» Минска. Вероятно, для Белоруссии будет заморожен проект «Восточное партнерство», будет перенесена в другую страну площадка для мирных переговоров по Донбассу.

В экономической сфере, я полагаю, ЕС откажется от финансирования Белоруссии, например, в рамках кредитования по линии Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Это всё мы уже проходили в 2010 году, когда состоялся разгон «Площи». Тогда белорусская власть выстояла при довольно жестких санкциях.

Россия значительно помогла избежать серьезных экономических потерь. Но сегодня Россия совсем другая — гораздо более прагматичная, а значит, и позиция в отношениях с Белоруссией у Москвы будет более сильная и принципиальная.

- Не признал Лукашенко и Киев. К чему в отношениях двух стран, как вы полагаете, это может привести?

— Киев, взявший курс на максимальное сближение с Западом, демонстрирует Европе и Америке, что он «чрезвычайно привержен демократическим ценностям», поэтому присоединяется к непризнанию Лукашенко. Это желание быть в одном клубе с Западом как минимум по белорусскому вопросу.

В политической сфере, на уровне президентов, правительств и парламентов связи значительно охладеют, если не заморозятся: Киев поставил их «на паузу».

Но я думаю, что на уровне областей, регионов, сельских советов и бизнеса взаимодействие продолжится. Уж слишком высокие интересы в сохранении такого сотрудничества у отдельных субъектов экономики.

Антон Розенвайн: Правление Лукашенко — это «диктатура адекватности» © kp.ru

- По вашим прогнозам, как дальше будет развиваться проект интеграции России и Белоруссии?

— Москва актуализирует тему подписания 31 дорожной карты, предусматривающих углубленную интеграцию, Минск же будет замедлять этот процесс. Я думаю, что у белорусских властей осталось желание вернуть довыборное состояние, когда удавалось балансировать между Западом и Россией.