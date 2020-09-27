Золотарев объяснил, что произойдет со «Слугой народа» и Зеленским после местных выборов
Золотарев объяснил, что произойдет со «Слугой народа» и Зеленским после местных выборов
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«Не может пропрезидентская партия, которая имеет свой основной рейтинг не благодаря своим достижениям, а благодаря имиджу и рейтингу [Владимира] Зеленского, показывать недостаточные результаты. Я пока не назову их провальными, потому что мы не имеем результатов выборов, но мы можем предполагать, что результат будет недостаточным», — сказал Бизяев.

Недостаточным результат будет настолько, считает эксперт, что президентская партия утратит влияние на всех уровнях власти.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

 