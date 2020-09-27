«Не может пропрезидентская партия, которая имеет свой основной рейтинг не благодаря своим достижениям, а благодаря имиджу и рейтингу [Владимира] Зеленского, показывать недостаточные результаты. Я пока не назову их провальными, потому что мы не имеем результатов выборов, но мы можем предполагать, что результат будет недостаточным», — сказал Бизяев.
Недостаточным результат будет настолько, считает эксперт, что президентская партия утратит влияние на всех уровнях власти.
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