В случае, если президентская партия «Слуга народа» покажет низкий результат на местных выборах 25 октября, может произойти перезагрузка всей вертикали власти, во главе которой стоит глава государства Владимир Зеленский, рассказал эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

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