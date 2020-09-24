Результат местных выборов на Украине может привести к перезагрузке вертикали власти, которая непосредственно относится к компетенции президента, считает эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: На местных выборах электоральная карта Украины станет похожа на шкуру ягуара © Facebook, Ruslan Bortnik - Руслан, до местных выборов остался месяц, отменять их не будут. С чем к этим выборам подходит правящая партия «Слуга народа», чем собирается привлечь избирателей?

— Если вас интересует «Слуга народа» вне контекста остальных партий, то можно сказать, что на данный момент президентская партия теряет рейтинги. Но в принципе, это было ожидаемо еще с весны этого года.

Но учитывая, что местные выборы, в отличие от парламентских, будут иметь свою специфику, упор «Слуги народа» будет делаться на то, что будет обновление власти, ее очищение и что придет команда профессионалов. То есть не просто новые лица, а люди, которые имеют положительную историю у себя на местах. За ноунеймов на местах не голосуют.

Даже учитывая все закавыки и сложности нового избирательного кодекса, все равно люди в первую очередь будут ориентироваться на человека, а потом на партию. Будет работать схема «я его знаю, значит, я голосую за него, и за его партию».

Общенациональные тренды на местных выборах, конечно, будут присутствовать, но я не уверен, что они будут иметь решающее значение даже в конкуренции с локальными проектами.

- Вы могли бы выделить конкретные регионы, где, на ваш взгляд, развернется наиболее интересная борьба?

— С запада на восток: Львов, Ровно, Киев, Черкассы, Днепр, Харьков, Одесса, Николаев и Донбасс.

- Каковы шансы сохранить свои места у влиятельных мэров?

— У Филатова очень большие шансы. Я пока не вижу реальных предпосылок к тому, чтобы ему кто-то помешал выиграть эту кампанию. Это безотносительно моего личного отношения к той или иной персоне.

По Садовому сказать пока тяжело, гонка только-только началась, и борьба там будет. У Кличко в нынешнем шорт-листе реальных конкурентов я не вижу, которые могли бы реально победить, а не просто выйти во второй тур.

В Киеве исход выборов больше зависит от перипетий законодательства: будет ли до выборов во втором чтении принят закон о Киеве, который существенно ослабит полномочия действующего мэра, и кто будет назначен главой Киевской государственной городской администрации. Потому что глава КГГА имеет больше полномочий и больший вес, чем мэр.

Плюс, если будет принят закон о столице, он еще больше усилит зависимость мэра от решений Киеврады и от взаимодействия с главой КГГА. Поэтому у Виталия Владимировича есть и плюсы в этой кампании, но есть и ряд очевидных и менее очевидных моментов, которые говорят о том, что нельзя на сто процентов говорить, что у него светлое политическое будущее.

Что касается Харькова, то, судя по вчерашнему решению Добкина войти в предвыборную гонку, ситуация там обостряется. Я теперь не уверен, что Геннадий Адольфович (Кернес) персонально может пойти на выборы.

- А Добкин действительно может стать мэром Харькова?

Андрей Золотарев: После местных выборов Зеленский окажется в новой политической реальности © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

- Действительно ли неудачный результат «Слуги народа» может быть использован для того, чтобы серьезно ослабить власть Зеленского?

— Вся эта ситуация может привести к перезагрузке вертикали власти, которая непосредственно относится к компетенции президента. На это намекал Дубинский в интервью Максу Назарову на телеканале «Наш», об этом говорят в околополитических кругах Киева, что после выборов придется делать определенные выводы.

Потому что не может пропрезидентская партия, которая имеет свой основной рейтинг не благодаря своим достижениям, а благодаря имиджу и рейтингу Зеленского, показывать недостаточные результаты.

Я пока не назову его провальным, потому что мы не имеем результатов выборов, но мы можем предполагать, что результат будет недостаточным, и партия не сможет серьезно влиять на ситуацию на местах, ни в (как у нас сейчас модно говорить) кейсе мэров, ни в кейсе облрад, ни в кейсе горсоветов.

Максимум, на что они сейчас могут претендовать, это на «золотую акцию». Но согласитесь, для президентской партии это маловато.

Представьте себе, что у вас где-нибудь в Оренбурге проходят местные выборы, и «Единая Россия» получает 15%. Последуют какие-нибудь оргвыводы?