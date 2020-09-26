В субботу, 26 сентября, на площади Победы в Минске проходит репетиция инаугурации экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, на которой уже были зафиксированы единичные задержания, передает TUT.by

Тихановская пообещала растянуть протесты в Белоруссии на годы, но при одном условии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк NEXTA анонсировал на 14:00 26 сентября в Минске такую репетицию. Участникам посоветовали взять с собой цветы и ленты, а также празднично одеться.

В преддверии акции белорусские силовики перекрыли подходы к площади Победы. По данным очевидцев, возле выходов стоят люди в форме, а станция метро «Площадь Победы» закрыта для посадки и высадки.

«На пешеходную зону у Комаровского рынка заехали микроавтобусы с тонированными стеклами, оттуда выбежали неизвестные в балаклавах. Начались задержания», — говорится в сообщении.

Задержания происходят также у площади Якуба Коласа. Отмечается, что большинство женщин, которые составляют большую часть участников, смогли разбежаться. При этом они заявили, что не собираются идти домой.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали Лукашенко. Двадцать третьего сентября он провел тайную инаугурацию.

Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%, после чего бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета оппозиции для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.