Ранее власти ряда стран ЕС сочли нелегитимной «тайную» инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он на это ответил, что Минск никого не просил признавать выборы легитимными.
На вопрос, понимает ли Белоруссия, что у нее нет иного пути, кроме России, Дзермант ответил: «Безусловно».
«Но Запад будет делать вид, что снова какие-то возможности открываются, но еще не все потеряно. Он просто так не откажется от идеи влияния внутри Беларуси. Он попытается не допустить того, чтобы только российский вектор в Беларуси остался. Им это невыгодно», — отметил он.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета оппозиции для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.