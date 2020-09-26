Запад будет пытаться удержать Белоруссию от сближения с Россией, при том что Минск понимает, что иного пути у него нет. Об этом главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

Розенвайн рассказал, чем рискуют Россия и Белоруссия в Союзном государстве © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко. Он на это ответил, что Минск никого не просил признавать выборы легитимными.

На вопрос, понимает ли Белоруссия, что у нее нет иного пути, кроме России, Дзермант ответил: «Безусловно».

«Но Запад будет делать вид, что снова какие-то возможности открываются, но еще не все потеряно. Он просто так не откажется от идеи влияния внутри Беларуси. Он попытается не допустить того, чтобы только российский вектор в Беларуси остался. Им это невыгодно», — отметил он.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета оппозиции для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.