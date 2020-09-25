Русофобская политика, проводимая украинскими властями, не привела к тому, что граждане страны стали плохо относиться к своему северному соседу, сказал политолог Михаил Погребинский на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру в Москве 25 сентября

Он напомнил, что на Украине много лет Киевский международный институт социологии, самый непредвзятый и профессиональный в стране исследовательский центр, проводит опросы об отношении украинцев к России.

«Последние пару лет опросы показывают, что количество людей на Украине, хорошо или очень хорошо относящихся к России, в районе 50%. При этой всей колоссальной русофобской кампании, издевательствах над русским языком, над теми, кто пытается защищать свое право как-то учить детей на русском», — подчеркнул эксперт.

Кого пугает «Русский мир»? Украина стала «Анти-Россией» © Пресс-служба фонда «Русский мир»

Это означает, что Украина еще не потеряна для России, считает Погребинский. Он напомнил, что несколько лет назад самым популярным политиком на Украине был Путин.

Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в мультимедийной студии редакции Украина.ру 25 сентября.

В мероприятии также принимали участие председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский и шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.