Шоумен Сергей Притула, который баллотируется на должность мэра Киева, заявил, то столицей Украины должен быть не Киев, а Кропивницкий (бывший Кировоград), а правительственные министерства должны быть рассредоточены по стране. Об этом 23 сентября он сказал в эфире программы «Право на власть»

Партия «УДАР» перед выборами: кто будет контролировать Киев © Facebook, Партія УДАР Киев получил статус Украины (в составе СССР) в 1934 году, с 1919 года формально титул столицы носил Харьков.