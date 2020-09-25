«Прокатавшись последние лет пять по Украине, объездив ее вдоль и поперек, практически не осталось регионов, где я не побывал, у меня была такая в свое время мысль перенести столицу где-то в район Кропивницкого», — рассказал Притула.По его словам, «есть какая-то логика» в том, чтобы «разбросать правительственный квартал» не просто по Киеву, а по Украине, чтобы якобы улучшить условия жизни в разных регионах.
Киев получил статус Украины (в составе СССР) в 1934 году, с 1919 года формально титул столицы носил Харьков.