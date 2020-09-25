Акция протеста против допущения экс-мэра города Нели Штепы на новые выборы главы горсовета прошла в украинском Славянске. Об этом 24 сентября сообщило издание «Суспільне»

Обвиняемая в сепаратизме Штепа выдвинула кандидатуру на выборы мэра Славянска © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Нели Штепы в выборах отказались, но сообщили, что за ее регистрацию проголосовала вся комиссия, один человек воздержался.

В 2014 году Штепа уже возглавляла Славянский горсовет, но была вынуждена оставить эту должность, так как ее задержали украинские правоохранители (ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины и создание террористической группы). В минувший вторник Штепа снова зарегистрировалась для участия в местных выборах в Славянске.

Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября 2020 года.