В Славянской территориальной избирательной комиссии комментировать участие Нели Штепы в выборах отказались, но сообщили, что за ее регистрацию проголосовала вся комиссия, один человек воздержался.
В 2014 году Штепа уже возглавляла Славянский горсовет, но была вынуждена оставить эту должность, так как ее задержали украинские правоохранители (ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины и создание террористической группы). В минувший вторник Штепа снова зарегистрировалась для участия в местных выборах в Славянске.
Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября 2020 года.