Для России не имеет никакого значения, кто будет следующим президентом США. Русофобские настроения зацементированы в самой американской политической системе, и они никуда не исчезли. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

«Северный поток – 2»: США собирают коалицию против проекта, его оператор рассчитывает на защиту Европейской комиссии © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Эксперт отметил, что несмотря на позитивную риторику Дональда Трампа, США ввели против России около 100 пакетов секторальных санкций, а в случае победы Джо Байдена эта политика никуда не исчезнет.

«Но я в принципе буду болеть за Дональда Фредовича. По той лишь причине, что Байден меня никак не возбуждает. Слушать его невыносимо. Это ходячий томик политической банальности», — категоричен Гаспарян.

Политолог добавил, что если Хиллари Клинтон, которая была гораздо более ярким политиком, уступила Трампу, то Байден еще хуже нее.

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