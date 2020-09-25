Выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий.
Эксперт отметил, что несмотря на позитивную риторику Дональда Трампа, США ввели против России около 100 пакетов секторальных санкций, а в случае победы Джо Байдена эта политика никуда не исчезнет.
«Но я в принципе буду болеть за Дональда Фредовича. По той лишь причине, что Байден меня никак не возбуждает. Слушать его невыносимо. Это ходячий томик политической банальности», — категоричен Гаспарян.
Политолог добавил, что если Хиллари Клинтон, которая была гораздо более ярким политиком, уступила Трампу, то Байден еще хуже нее.
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