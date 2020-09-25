Те белорусы, которые попадут под индивидуальные санкции Литвы, не смогут пользоваться Вильнюсским аэропортом для поездок по европейскому континенту. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в комментарии Sputnik Литва

Александр Морунов: Главная причина недовольства белорусов — отсутствие обратной связи с властью © Facebook, Александр Морунов Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс отреагирует решительными действиями на отказ Евросоюза ввести санкции против Белоруссии. Как именно собирается реагировать Вильнюс в таком случае, он не уточнил.

«Ведь белорусы Вильнюсский аэропорт называют "Аэропорт Минск-3". Он расположен очень близко к Минску и туда летают для того, чтобы перемещаться по Евросоюзу по внутреннему авиатарифу. Вот только такое неудобство могут создать провластным белорусам литовские власти», — пояснил эксперт.

Что касается экономических санкций, подчеркнул Носович, то все они относятся к серии «назло Путину и Лукашенко отморожу уши».

По его словам, если Вильнюс решится запретить белорусский транзит на Клайпеду, ограничить поставки электроэнергии, ввести ограничение белорусского импорта или ограничить свой экспорт, все это ударит по литовской экономике гораздо сильнее, чем по белорусской.

Так что никаких реальных, ощутимых, весомых инструментов воздействия на Минск у Литвы нет, подытожил специалист.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.