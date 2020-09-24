Для решения белорусского вопроса срочно требуется создание партийной системы, и «такой сложной задачи на постсоветском пространстве у Кремля еще никогда не было», рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью UKRLIFE.TV 22 сентября

При этом создаваемые партии должны быть не просто номинальными, а иметь разную ориентацию. Например, одна из них, по мнению эксперта, могла бы отражать позицию сторонников Лукашенко, другая — оппозиции и иметь пусть и проевропейскую, но отличную от других позицию.

По его мнению, «такой сложной задачи на постсоветском пространстве у Кремля еще никогда не было».

«Продвинутая часть общества очевидным образом против Лукашенко, воевать долго против продвинутой части общества невозможно, поэтому нужно этой части уступить, но так, чтобы эта страна осталась, ну если грубо выражаться, то в сфере влияния Москвы. Во всяком случае, в вопросах безопасности и обороны», — сказал Погребинский.

Лукашенко вел «подлую» политику, за что и поплатился – Погребинский © Владимир Трефилов

В противном случае, считает политолог, Лукашенко уготована роль «английской королевы»: принимать послов, появляться на публике, а рулить должен парламент.