По версии следствия, кандидат в мэры Светловодска, а ныне — действующий депутат Кировоградского областного совета вместе со своим помощником организовал схему «перетягивания» голосов в пользу подставного кандидата.
Задумка заключалась в том, что у «липового» кандидата та же фамилия, что и у конкурента задержанного политика, который должен был зарегистрироваться на выборы.
Расчет злоумышленников был на то, что люди будут путаться, и часть голосов конкурента уйдет подставному лицу.
Техническому кандидату пообещали гонорар. Как раз при передаче ему 10 тысяч гривен (27 тысяч рублей) участников сговора и задержали правоохранители.
Заведено уголовное дело по статье «Подкуп избирателя», она подразумевает лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности.
На данный момент из-за нарушений избирательного процесс открыто 73 уголовных дела.
Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.