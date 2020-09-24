В Светловодске Кировоградской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из кандидатов в мэры за нарушение избирательного законодательства перед местными выборами. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе СБУ 24 сентября

По версии следствия, кандидат в мэры Светловодска, а ныне — действующий депутат Кировоградского областного совета вместе со своим помощником организовал схему «перетягивания» голосов в пользу подставного кандидата.

Задумка заключалась в том, что у «липового» кандидата та же фамилия, что и у конкурента задержанного политика, который должен был зарегистрироваться на выборы.

Обвиняемая в сепаратизме Штепа выдвинула кандидатуру на выборы мэра Славянска © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Техническому кандидату пообещали гонорар. Как раз при передаче ему 10 тысяч гривен (27 тысяч рублей) участников сговора и задержали правоохранители.

Заведено уголовное дело по статье «Подкуп избирателя», она подразумевает лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности.

На данный момент из-за нарушений избирательного процесс открыто 73 уголовных дела.

Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.