За восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла заболеваемость некоторыми инфекционными недугами. Среди них лидируют кампилобактериальний энтерит и туляремия, сообщили 23 сентября в Facebook-группе «Центр громадського здоров'я України»

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