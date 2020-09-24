В текущем году в стране зарегистрированы: кампилобактериальний энтерит — 106 случаев (за восемь месяцев прошлого года — 87 случаев); туляремия — два случая среди взрослых (в Херсонской области); сибирская язва — один случай среди взрослых в Одесской области; клещевой вирусный энцефалит — два случая среди взрослых в Волынской области (за восемь месяцев прошлого года один случай); листериоз — один случай среди взрослых в Черниговской области.
На уровне прошлого года осталась заболеваемость брюшным тифом, паратифом, столбняком, бешенством и лихорадкой Западного Нила.