Запад не предложит президенту Белоруссии Александру Лукашенко сделку, чтобы обеспечить сохранность его власти в обмен на то, чтобы он разорвал Союзный договор с Россией. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Украина исчезнет через 25 лет? Богдан Безпалько подвёл политические итоги недели © РИА Новости, Нина Зотина

Во-вторых, по его мнению, Лукашенко наверняка в подобного рода обещания не поверит, так как существует множество примеров, когда Запад давал гарантии, а потом все это оказывалось пустыми обещаниями.

«Последний пример — это, наверное, Виктор Янукович. Но можно тут назвать и президента Египта, и сербских лидеров, и многих других, включая позабытого партизанского лидера в Анголе Жонаша Савимби, который когда-то выполнял важные функции в Южной Африке. Все они были обмануты Западом, все гарантии были нивелированы», — констатировал Безпалько.

К тому же, добавил политолог, подобные действия оттолкнут от Лукашенко ту часть электората, которая по-прежнему настроена на интеграцию с Россией, потому что тогда станет очевидно, что Лукашенко от ничем не отличается от той же Светланы Тихановской.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.