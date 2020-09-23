«В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ», — цитирует Интерфакс Захарову.
По словам дипломата, «число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза».
«Указанные ограничения введены в соответствии с федеральным законом о порядке выезда из РФ и въезда в РФ от 15 августа 1996 года», — отметила официальный представитель ведомства.
По словам Захаровой, «в последнее время Европейский союз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны и российских граждан».
«Действуя, как и прежде, в обход существующих международных норм, ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманным, порой абсурдным предлогом», — подчеркнула она.
Захарова напомнила, что Москва неоднократно предупреждала ЕС о пагубности такого подхода.
«Но в ЕС игнорируют наши предложения вести предметный, профессиональный диалог на основе фактов, и по-прежнему выбирают режим санкций», — отметила она.