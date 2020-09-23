Россия расширит на паритетной основе «черный список» для Евросоюза в качестве ответа на санкции со стороны ЕС, говорится в заявлении МИД России, которое озвучила официальный представитель ведомства Мария Захарова 23 сентября

«В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ», — цитирует Интерфакс Захарову.

Марат Баширов: Антироссийские санкции ЕС и США из-за Донбасса никого в России не испугают © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Указанные ограничения введены в соответствии с федеральным законом о порядке выезда из РФ и въезда в РФ от 15 августа 1996 года», — отметила официальный представитель ведомства.

По словам Захаровой, «в последнее время Европейский союз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны и российских граждан».

«Действуя, как и прежде, в обход существующих международных норм, ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманным, порой абсурдным предлогом», — подчеркнула она.

Захарова напомнила, что Москва неоднократно предупреждала ЕС о пагубности такого подхода.

«Но в ЕС игнорируют наши предложения вести предметный, профессиональный диалог на основе фактов, и по-прежнему выбирают режим санкций», — отметила она.