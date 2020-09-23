Польская компания Biomed официально объявила о создании первого в мире эффективного лекарства от COVID-19, производство которого стало возможным благодаря плазме крови выздоровевших людей, передает Onet 23 сентября

В России начнут тестировать еще одну вакцину от коронавируса © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

«Двадцать третьего сентября завершился этап производства, в результате которого было изготовлено более трех тысяч ампул иммуноглобулина anti-SARS-CoV-2, которые после завершения необходимых тестов, в том числе тестов на стабильность продукта, будут переданы на клинические испытания», — сообщил глава Biomed Марцин Пирог.

По его словам, производство препарата началось 18 августа, его делали из плазмы крови людей, которые выздоровели после инфицирования коронавирусом. Сенатор парламента Польши, доктор Гжегож Челей отметил, что такое лечение уже одобрено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Минздравом Польши.

Выпуск препарата для некоммерческих клинических испытаний запланирован на четвертый квартал 2020 года.

В августе президент России Владимир Путин заявлял, что РФ стала первой в мире страной, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину, признав ее эффективность.