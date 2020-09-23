$2 млн ежемесячно. СМИ рассказали, как Ахметов спонсирует партию Зеленского
$2 млн ежемесячно. СМИ рассказали, как Ахметов спонсирует партию Зеленского
© РИА Новости, Ирина Александрова | Перейти в фотобанк
«Распространенная СМИ информация о том, что Ринат Ахметов якобы "выделяет деньги" на команду президента Владимира Зеленского и "Слуги народа" со ссылкой на неназванный источник, является абсолютной ложью», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что утверждения подобного рода наносят ущерб деловой репутации Ахметова.

Отмечается, что в случае если эта информация не будет откорректирована, команда олигарха оставляет за собой право отстаивать свою правоту любыми разрешенными законом методами, в том числе в суде.    