Пресс-служба олигарха Рината Ахметова опровергла распространенную информацию о выделении средств на работу команды президента Украины Владимира Зеленского и партию «Слуга народа». Об этом 23 сентября говорится в заявлении пресс-службы, передает «РБК-Украина»

$2 млн ежемесячно. СМИ рассказали, как Ахметов спонсирует партию Зеленского © РИА Новости, Ирина Александрова | Перейти в фотобанк

В пресс-службе также отметили, что утверждения подобного рода наносят ущерб деловой репутации Ахметова.

Отмечается, что в случае если эта информация не будет откорректирована, команда олигарха оставляет за собой право отстаивать свою правоту любыми разрешенными законом методами, в том числе в суде.