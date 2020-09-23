«На Офис и на фракцию, хотя там, у Рината, своих и нет, заходит где-то 2-2,5 миллиона долларов в месяц. Ясно, что он (Ахметов. — Ред.) друг», — сказал собеседник.
Также отмечается, что Ахметов сохраняет свое положение, покупая по 300 «скорых» для сел и выделяя средства на содержание партии.
Кроме того, сообщается, что премьер Денис Шмыгаль демонстративно дистанцируется от интересов Ахметова, но вопрос тарифов для зеленой энергетики или ТЭС решаются значительно динамичнее и на порядок эффективнее, чем для государственного «Энергоатома». При этом на каналах медиагруппы Ахметова не критикуют премьера Шмыгаля.