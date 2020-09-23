Олигарх Ринат Ахметов выделяет средства на работу команды президента Украины Владимира Зеленского и партию «Слуга народа» более 2 миллионов долларов ежемесячно. Об этом 23 сентября сообщил журналист «Украинской правды» Роман Романюк со ссылкой на одного из крупных бизнесменов

Ринат Ахметов — от карт до телеграфного столба © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

Также отмечается, что Ахметов сохраняет свое положение, покупая по 300 «скорых» для сел и выделяя средства на содержание партии.

Кроме того, сообщается, что премьер Денис Шмыгаль демонстративно дистанцируется от интересов Ахметова, но вопрос тарифов для зеленой энергетики или ТЭС решаются значительно динамичнее и на порядок эффективнее, чем для государственного «Энергоатома». При этом на каналах медиагруппы Ахметова не критикуют премьера Шмыгаля.