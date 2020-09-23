В Казахстане официальные СМИ и пресса очень мало внимания уделяли белорусским протестам, сейчас казахстанское общество больше волнуют внутренние проблемы. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: Не факт, что бизнесмен Сейсембаев надолго задержится в Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов Касыма-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября (основной документ на ближайшую перспективу) внешней политики касался только тезис о том, что нужно развивать экономические отношения с северными приграничными регионами России, хотя сам Токаев известен как опытный дипломат.

«Сама пандемия и другие вещи, которые у нас происходят, например, скандалы с Министерством здравоохранения и коррупционные скандалы, сильно сфокусировали повестку внутри страны. В основном это людей волнует. События в Беларуси каким-то таким внешним фронтиром прошли. Тем более у нас нет с ними общей границы. У нас в Турцию чаще и больше летают», — констатировал Полетаев.

По его словам, картинка о происходящем в Беларуси больше формируется российскими СМИ, хотя в социальных сетях очень многие высказали свое мнение, и там был весь спектр оценок, от поддержки протестующих до одобрения действий президента Лукашенко и его команды.

Какую-то конкретную общественную позицию казахстанского общества в отношении белорусского кризиса сформулировать трудно, потому что она очень разная, хотя Белоруссия остается важным экономическим и политическим союзником Казахстана, добавил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.