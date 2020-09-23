Она пошутила, что кошка является лидером КПУ — Кошачьей партии Украины и именно от этой «политсилы» идет на выборы.
«Почему она это делает? Потому что она родилась и выросла в Киеве, потому что здесь ее подобрали добрые хозяева жители, потому что здесь она родила два выводка детей», — написала Белотел.
Ее пост собрал больше сотни лайков и десятки комментариев.
«Наконец мэром будет женщина, хоть и стерилизованная, хоть и кошка, но женщина», «Я думаю, это достойный и честный кандидат!», «Супер, будет настоящий мэр, умеет закручивать гайки старой системе», «Не пускайте ее к пенсионерам, там есть валерьянка», — написали пользователи в комментариях.
Они также начали выкладывать фотографии своих домашних любимцев, которые, по их словам, готовы войти в предвыборную команду Гайки.