Жительница Ровно Ирина Белотел на днях на своей странице в Facebook от имени домашней любимицы - кошки Гайки сообщила о намерении животного баллотироваться на пост мэра города

Кошка заразилась коронавирусом от своего хозяина в Европе © flickr.com, Ottawa Humane Society

«Почему она это делает? Потому что она родилась и выросла в Киеве, потому что здесь ее подобрали добрые хозяева жители, потому что здесь она родила два выводка детей», — написала Белотел.

Ее пост собрал больше сотни лайков и десятки комментариев.

«Наконец мэром будет женщина, хоть и стерилизованная, хоть и кошка, но женщина», «Я думаю, это достойный и честный кандидат!», «Супер, будет настоящий мэр, умеет закручивать гайки старой системе», «Не пускайте ее к пенсионерам, там есть валерьянка», — написали пользователи в комментариях.

Они также начали выкладывать фотографии своих домашних любимцев, которые, по их словам, готовы войти в предвыборную команду Гайки.