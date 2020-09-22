«Ад, просто ад»: украинский телеведущий рассказал, как сражался с коронавирусом
«Ад, просто ад»: украинский телеведущий рассказал, как сражался с коронавирусом
© РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк
В частности, за двое суток двое мужчин покончили с собой, выпрыгнув из окна. 

«Второй день подряд из окна второго этажа Киевской больницы №4, которая сосредоточена на лечении COVID-19, выпрыгивают люди. К сожалению, несмотря на попытки реанимировать пострадавших — оба умерли», — сказано в сообщении.    