Два человека разбились, выпав из окна Киевской городской клинической больнице №4 в Соломенском районе столицы, которая является опорной для лечения больных COVID-19. Об этом 22 сентября сообщает «Киев оперативный» в Facebook
В частности, за двое суток двое мужчин покончили с собой, выпрыгнув из окна.
«Второй день подряд из окна второго этажа Киевской больницы №4, которая сосредоточена на лечении COVID-19, выпрыгивают люди. К сожалению, несмотря на попытки реанимировать пострадавших — оба умерли», — сказано в сообщении.
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