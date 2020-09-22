Два человека разбились, выпав из окна Киевской городской клинической больнице №4 в Соломенском районе столицы, которая является опорной для лечения больных COVID-19. Об этом 22 сентября сообщает «Киев оперативный» в Facebook

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