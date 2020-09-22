Согласно документу, декларации кандидатов на должность судьи и члена Высшей квалификационной комиссии судей подлежат проверке в соответствии с законом «О предупреждении коррупции». Кандидаты также должны сообщать о работе в этих органах своих родственников.
Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять за основу проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" № 3448», — говорится в сообщении.