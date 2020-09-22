Профильный комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной Раде Украины принять законопроект об обязанности будущих судей проходить спецпроверку. Соответствующий документ 22 сентября появился на сайте парламента

В Краматорском суде адвокат приковал себя наручниками, уже сутки требуя назначить дату заседания © Facebook Валентина Рыбина

Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять за основу проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" № 3448», — говорится в сообщении.