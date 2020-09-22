Даже не опечатка. Титулованный украинский педагог считает, что Киев основали в 19-м веке

На Украине автор учебника для первых классов допустила серьезную историческую ошибку. На это 22 сентября обратил внимание житель Киева Владимир Людмирский в своем Facebook

В частности, датой основания Киева в учебнике значится не 5-й век (482 год), а 19-й.

Текст о Киеве писала доктор педагогических наук, сотрудница Института педагогики и обладательница государственных премий в сфере образования Ольга Хорошковская. Она известна как автор самых дорогих учебников для первоклассников на Украине. В украинской школе проводят сатанинские обряды © ternopol.znaj.ua

Пользователи украинского сегмента Facebook жестко раскритиковали такую ошибку.

«Твою же мать! Даже Прилукам 935 лет, а столице пара сотен!», «И самое печальное, что это даже не опечатка. Где дата основания Киева — середина 5-го столетия, а где основание Софии и Лавры — начало 11-го столетия. Плюс-минус полтысячи лет», «Ольга Хорошковская, видно, хорошо знает историю. К сожалению, действительно — так во всем».