«Начал мой визит в Украину сегодня со встречи с представителями гражданского общества и парламента. Сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институции и судебные реформы имеют решающее значение для того, чтобы удовлетворить пожелания украинского народа», — написал Боррель в Twitter.
Глава дипломатии ЕС в ходе визита встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Кроме того, Боррель планирует встречи с министром обороны Украины Андреем Тараном, спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау и главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Яшаром Халитом Чевиком.
Как сообщалось ранее, главы МИД Евросоюза не смогли согласовать санкционный список белорусских чиновников, ответственных, по мнению ЕС, за фальсификацию президентских выборов.