Украина нуждается в реформе судебной системы и создании антикоррупционных институтов. Об этом 22 сентября заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, который прибыл с визитом на Украину

«Начал мой визит в Украину сегодня со встречи с представителями гражданского общества и парламента. Сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институции и судебные реформы имеют решающее значение для того, чтобы удовлетворить пожелания украинского народа», — написал Боррель в Twitter.

На правах колонии. Как Европа шантажирует Украину отказом от безвиза © Андрей Лубенский Владимиром Зеленским и с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Кроме того, Боррель планирует встречи с министром обороны Украины Андреем Тараном, спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау и главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Яшаром Халитом Чевиком.

Как сообщалось ранее, главы МИД Евросоюза не смогли согласовать санкционный список белорусских чиновников, ответственных, по мнению ЕС, за фальсификацию президентских выборов.