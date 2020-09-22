Популярная украинская модель Алена Омович, которую пользователи соцсетей уже прозвали «украинской Кардашьян», опубликовала фото, на котором поклонники заметили странную особенность. Кадром девушка на днях поделилась в своем Instagram

Модель Playboy снялась в бикини из медицинских масок © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Подписчики модели обратили внимание не только на пышную грудь девушки, но и на одну странную особенность: палец Омович выглядит неестественно согнутым, что дает основания подозревать ее в использовании "Фотошопа".

«Что с пальцем?», «А что это за крюк-палец внизу майки?», «Палец пал жертвой фотошопа», — пишут в комментариях подписчики девушки.

Ранее модель признавалась, что любит редактировать свои фото, правда, использует программы лишь для того, чтобы наложить фильтры.