На фото Омович сидит за столом и ест суши. Одной рукой девушка держит палочки, а другой оттягивает топ, обнажая глубокое декольте.
Подписчики модели обратили внимание не только на пышную грудь девушки, но и на одну странную особенность: палец Омович выглядит неестественно согнутым, что дает основания подозревать ее в использовании "Фотошопа".
«Что с пальцем?», «А что это за крюк-палец внизу майки?», «Палец пал жертвой фотошопа», — пишут в комментариях подписчики девушки.
Ранее модель признавалась, что любит редактировать свои фото, правда, использует программы лишь для того, чтобы наложить фильтры.