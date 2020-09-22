Из-за перекрытой местными жителями проезжей части образовалась пробка. Изредка пропускают только скорую помощь и рейсовые автобусы.
Полиция не может прекратить акцию, поскольку селяне не забаррикадировали трассу, а просто ходят все вместе через пешеходный переход, не нарушая закон.
Местные жители говорят, что акция может продлиться долго, потому что ходить они привыкли. В села не ездят даже автобусы, частные перевозчики просто не хотят портить машины на разбитых дорогах.
Люди преодолевают путь до соседних сел в несколько километров пешком.
Селяне принесли плакаты с фотографиями дорог Калуш-Осмолода и между селами Креховичи-Дзвыняч.
С просьбами о реконструкции дорожного полотна люди обращались в местные администрации уже несколько лет, но это не привело к результату.