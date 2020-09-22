Несколько десятков жителей Рожнятовского района перекрыли трассу, соединяющую Ивано-Франковск с Львовской областью и Закарпатьем. На такие меры люди пошли в надежде на то, что власти их услышат и отремонтируют разбитые дороги, передает ТСН 22 сентября

На западе Украины люди перекрыли дорогу. Названа причина © alka.if.ua

Полиция не может прекратить акцию, поскольку селяне не забаррикадировали трассу, а просто ходят все вместе через пешеходный переход, не нарушая закон.

Местные жители говорят, что акция может продлиться долго, потому что ходить они привыкли. В села не ездят даже автобусы, частные перевозчики просто не хотят портить машины на разбитых дорогах.

Люди преодолевают путь до соседних сел в несколько километров пешком.

Селяне принесли плакаты с фотографиями дорог Калуш-Осмолода и между селами Креховичи-Дзвыняч.

С просьбами о реконструкции дорожного полотна люди обращались в местные администрации уже несколько лет, но это не привело к результату.