Любая демократизация белорусской Конституции будет обнулена, если русский язык будет лишен статуса государстванного. Об этом политолог Всеволод Шимов сказал в интервью изданию Украина.ру

В Белоруссии предложили лишить русский язык статуса государственного © фото из открытых источников Виктор Бабарико предлагал взять за образец Конституцию 1994 года, «где уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение настоящее наших трех ветвей власти».

Шимов напомнил, что в Конституции 1994 года нет пункта, признающего русский язык государственным языков республики.

«Русский язык должен иметь статус государственного, это должно быть прописано железобетонно. Любая демократизация Конституции будет попросту обнулена, если русскоязычное большинство окажется поражено в фундаментальном праве на свободное использование родного языка», — подчеркнул он.

Что касается Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Союзного государства, то, по словам Шимова, это скорее вопрос политической воли, нежели Конституции, так как в Основном законе «можно написать что угодно, но если нет политической воли, то эти статьи останутся мертворожденными».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.