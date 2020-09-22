По его словам, вопрос для Белоруссии стоит так: идти по пути украинского майдана или антимайдана. Эксперт напомнил, что по пути майдана до сих пор идет Украина.
Белоруссия не хочет развития такого сценария и начала процесс сближения с Россией, который будет идти неспешно, этап за этапом. Правое, что волнует Россию, — это военная безопасность, о чем свидетельствует недавний визит министра обороны РФ Сергея Шойгу.
«В Белоруссии примут новую Конституцию, по которой пройдут выборы. И государство, которое будет устроено по новой Конституции после новых выборов с руководством, которое будет отличаться от нынешнего и будет заключать новое соглашение между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства», — сказал Яков Кедми.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.