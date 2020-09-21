Украинская Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) отменила антидемпинговые пошлины на аммиачную селитру из РФ спустя почти два года после проигрыша иска в ВТО, написал замминистра экономразвития страны Тарас Качка на своей странице в Facebook 21 сентября

«Сегодня МКМТ приняла решение о прекращении пересмотра антидемпинговых мер на аммиачную селитру из РФ. Эти меры действовали с 2008 года и обросли невероятным количеством юридических хвостов. Вплоть до дела в ВТО (DS 493), которое Украина в свое время проиграла» — сообщил он.

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Изначально от Украины требовали выполнить это решение за два месяца, но арбитраж по просьбе Киева согласился продлить этот срок до 11 с половиной месяцев.

Конечной датой для этого было 15 сентября, однако и в этот срок Киев уложится не смог: исполнение решения состоялось только 21 сентября.

Качка не уточнил, будет ли иметь для Украины последствия опоздания в исполнении решения ВТО.

Однако он отметил, что все равно на удобрения из РФ действует и будет действовать эмбарго.