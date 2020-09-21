«Сегодня МКМТ приняла решение о прекращении пересмотра антидемпинговых мер на аммиачную селитру из РФ. Эти меры действовали с 2008 года и обросли невероятным количеством юридических хвостов. Вплоть до дела в ВТО (DS 493), которое Украина в свое время проиграла» — сообщил он.
Как отмечается, Украина проиграла арбитраж ВТО в споре с РФ еще в 2018 году.
Изначально от Украины требовали выполнить это решение за два месяца, но арбитраж по просьбе Киева согласился продлить этот срок до 11 с половиной месяцев.
Конечной датой для этого было 15 сентября, однако и в этот срок Киев уложится не смог: исполнение решения состоялось только 21 сентября.
Качка не уточнил, будет ли иметь для Украины последствия опоздания в исполнении решения ВТО.
Однако он отметил, что все равно на удобрения из РФ действует и будет действовать эмбарго.