Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин рассказал, при каких условиях прекратит участие в ее работе. Он не исключает, что это может произойти через месяц. Об этом 21 сентября он рассказал в интервью «Украинскому радио»

Фокин на скандальном «Миротворце». Чего же хочет Зеленский — мира или войны? © пресс-служба президента Украины

«Но если я не получу поддержку от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений… Я язык ультиматума не признаю. Нужно всегда искать компромисс. Но по сути, если сейчас на протяжении месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я, наверное, задумаюсь над этим», — отметил Фокин.

Он также прокомментировал временные сроки, когда может покинуть ТКГ.