Фокин отметил, что то, что его «полощут в грязи», его не сломает.
«Но если я не получу поддержку от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений… Я язык ультиматума не признаю. Нужно всегда искать компромисс. Но по сути, если сейчас на протяжении месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я, наверное, задумаюсь над этим», — отметил Фокин.
Он также прокомментировал временные сроки, когда может покинуть ТКГ.