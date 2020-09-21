«Коллекцию правда создала. Но это я благодаря карантину. Мне хотелось создать для женщин купальники элегантные, закрытые. Можно быть женщиной и одетой, и сексуально привлекательной. Я сейчас довольна своей работой, и я слышу прекрасные отзывы, и это не папы и не мамы», — рассказала она.
По словам Виталины Ющенко, общество воспринимает ее прежде всего как дочь бывшего президента.
«Если бы я запела, наверное, то же самое сказали бы. Что бы я ни сделала, сказали бы то же самое. Получается, ничего не делать. Нет, так дело не пойдет. Мысли стать певицей не было и нет», — пошутила она.