Дочь бывшего президента Украины Виктора Ющенко Виталина стала дизайнером купальников. Об этом 21 сентября сообщает znaj.ua

Виктор Ющенко. Биографическая справка © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк рассказала она.

По словам Виталины Ющенко, общество воспринимает ее прежде всего как дочь бывшего президента.

«Если бы я запела, наверное, то же самое сказали бы. Что бы я ни сделала, сказали бы то же самое. Получается, ничего не делать. Нет, так дело не пойдет. Мысли стать певицей не было и нет», — пошутила она.